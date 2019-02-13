SOĞUK kış gecelerini düzenlediği partilerle ısıtan Robin Hood Vip Lounge, haftasonunda DJ Melis Akışka'yı sahnesinde ağırladı. Ünlü DJ Akışka, gece yarısından sonra girdiği kabinde canlı performansını sergiledi. En hit şarkıları arka arkaya çalarak kalabalığı coşturan Akışka, yaklaşık 2 saat boyunca mikser başında kaldı.
Akışka Robin'i salladı
Ünlü kadın DJ Melis Akışka, haftasonunda mikser başına geçtiği Robin Hood Vip Lounge'da unutulmaz bir gece yaşattı
SOĞUK kış gecelerini düzenlediği partilerle ısıtan Robin Hood Vip Lounge, haftasonunda DJ Melis Akışka'yı sahnesinde ağırladı. Ünlü DJ Akışka, gece yarısından sonra girdiği kabinde canlı performansını sergiledi. En hit şarkıları arka arkaya çalarak kalabalığı coşturan Akışka, yaklaşık 2 saat boyunca mikser başında kaldı.
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