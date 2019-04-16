Akça'ya şaşırtan sürpriz

Yeni Alanya Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak görev yapan grafiker Ali Akça, eşi Sultan Akça'nın organize ettiği renkli ve sürpriz bir doğum günü kutlaması ile yeni yaşına girdi 

Akça'ya şaşırtan sürpriz
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ALANYA'YI kuşbakışı bir manzaradan gören Tavşandamı'ndaki The Rabbit Cafe, geçtiğimiz günlerde oldukça renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sultan Akça, Yeni Alanya Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak çalışan grafiker eşi Ali Akça'ya unutamayacağı bir doğum günü organize etti. Sürprizden habersiz olarak geldiği Rabbit'te gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Akça, alkışlar arasında doğum günü pastasının mumlarını söndürdü. Eğlenceli kutlamaya genç çiftin mesai arkadaşları da büyük ilgi gösterdi. Renkli kutlama ise görülmeye değerdi.

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