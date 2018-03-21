Ajda Pekkan: 'Beni taşıyabilecek erkek yok'

72 yaşındaki Ajda Pekkan'ı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde terk etmişti. Ajda Pekkan, konuk olduğu bir programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk evliliğini 1973'te, 28 yaşındayken kendisinden 9 yaş küçük Coşkun Sapmaz ile yapan Ajda Pekkan "Evlilik nedir merak ediyordum. Yanlışı hemen anladım, kısa kestim" dedi. Çift 6 günde boşanmıştı. Coşkun Sapmaz geçen Ocak'ta öldü. İkinci evliliğini ise 1984'te işadamı Ali Bars ile yapan, 6.5 yıl sonra da boşanan Ajda Pekkan, "Ali ile mantık izdivacı yapayım dedim. İyi, akıllı, kültürlüydü. Para değildi önemli olan. Evliliğim süresince çalışmadım. Başarılı bir ev kadınıydım" diye konuştu. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'ndan yeni ayrılan Süperstar son olarak, "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor, yok. Güveneceğim erkek bulursam her şeyi bırakır giderim" ifadelerini kullandı.

