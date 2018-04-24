AHEP'ten 'Ortaya karışık' 

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, yarın önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. İhtiyacı olan okullara yardım etmek için düzenlenecek olan kermes, AHEP Üniversitesi Kampüsü'nde yarın saat 14.00'de başlayacak. Etkinlikte dev konserler de yapılacak. DJ Ender ve DJ Burak'ın hareketli müzikleri ile coşacak olan katılımcılar, Cüneyt Güzel, Serdar Onur, Demet Aktaş, Grup Soğuk ve son olarakta ünlü şarkıcı Pamela'nın şarkıları ile keyifli bir gün geçirecek.
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