AHEP'te Pamela coşkusu

AHEP Üniversitesi kampüsündeki kermesle başlayan organizasyonda öğrencilere ve ziyaretçilere çeşitli yiyecek ve içecekler sunuldu. Önce Alanya’nın tanınmış DJ’lerinden Ender ve DJ Burak’ın sahne aldıkları organizasyonda ‘O Ses Türkiye’ yarı finalisti Cüneyt Güzel, Alanya’nın sevilen seslerinden Serdar Onur, sevilen rock grubu Soğuk, ünlü pop şarkıcısı Demet Aktaş ve son olarak ünlü şarkıcı Pamela sahne aldı. Kampüsü dolduran kalabalığa hitap eden Pamela, “Ben ve arkadaşlarım yarının büyükleri küçükler için buradayım. Burada olmaktan da çok mutluyuz. ‘Ortaya karışık’ çok anlamlı ve güzel bir proje. Umarım yine birlikte oluruz” dedi.