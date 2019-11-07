Ağaç yaşken eğilir
HAYATE Hanım Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Çiğdem Kuzucu, sadece bir öğretmen olmadığını her fırsatta göstererek örnek oluyor
PORTAKAL 07.11.2019, 01:31
HAYATE Hanım Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Çiğdem Kuzucu, sadece bir öğretmen olmadığını her fırsatta göstererek örnek oluyor. Öğrencilerine kitap okumayı ve çevremizi temiz tutmamız gerektiğini her fırsatta aşılayan Kuzucu, her sabah öğrencileri ile birlikte sahilde hem yürüyüş ve spor yapıyor hem de temizlik yapıyor. Geçtiğimiz 29 Ekim'de de öğrencileri ile birlikte Alanya sahillerinde temizlik yapan Kuzucu, "Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 96. yıldönümünde Cumhuriyet’imizi kuranların ruhuyla sahili temizledik, onları hatırladık. Sabah 06.30'da uyanan öğrencilerime minnettarım. Tertemiz bir gelecek için bugünün küçükleri yarının büyükleri diyerek yola çıktık; bilinçlendirmeye ve temizlemeye devam" dedi.
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|-2
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|11
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|15
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