Acun'dan Alanya'ya selam var

BALABAN ailesi, yakın dostları olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yı da ziyaret etti. Dostlarını villasında ağırlayan Ilıcalı, Balaban ailesi ile yakından ilgilendi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Balaban, Acun Ilıcalı'nın Alanya'ya selam yolladığını söyledi.