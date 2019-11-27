9 yıllık aşkta mutlu son
Gaga Tanıtım çalışanlarından olan Benyamin Ergin, uzun süredir birlikte olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sahne Sanatları Bölümü'nden mezun olan sevgilisi Esra Yılmaz'a masalları aratmayan bir evlilik teklifi yaptı. Genç çift daha sonra ise aile arasında yapılan bir törenle nişanladı
ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan YouTuber ve video editörü Benyamin Ergin, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisine evlilik teklif etmek için önce 10 dakikalık kısa bir film hazırlayan Ergin, daha sonra sinemayı kapatarak ortak tüm arkadaşlarını buraya davet etti. Filmi izleyince göz yaşlarını tutamayan Esra Yılmaz, film sonunda sevgilisinin diz çökerek evlenme teklifi yapması sonucu mutluluktan havaya uçtu.
YÜZÜKLER TAKILDI
Esra Yılmaz ve Benyamin Ergin, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan renkli bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmileştirdi. Eskişehir'de aile arasında yapılan nişan törenine, gelinin babası Mustafa Yılmaz, annesi Neşe Güngör, damadın annesi Petra Ergin, babası Mustafa Ergin ve çiftin yakınları katıldı. Nişan yüzüklerini takan baba Mustafa Yılmaz, oğlunu ve gelinini tebrik etti. Ardından romantik bir şarkıda dans eden Esra ve Ergin'in mutluluklarına diyecek yoktu.
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