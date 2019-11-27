9 yıllık aşkta mutlu son

ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan YouTuber ve video editörü Benyamin Ergin, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Yılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisine evlilik teklif etmek için önce 10 dakikalık kısa bir film hazırlayan Ergin, daha sonra sinemayı kapatarak ortak tüm arkadaşlarını buraya davet etti. Filmi izleyince göz yaşlarını tutamayan Esra Yılmaz, film sonunda sevgilisinin diz çökerek evlenme teklifi yapması sonucu mutluluktan havaya uçtu.

YÜZÜKLER TAKILDI

Esra Yılmaz ve Benyamin Ergin, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan renkli bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmileştirdi. Eskişehir'de aile arasında yapılan nişan törenine, gelinin babası Mustafa Yılmaz, annesi Neşe Güngör, damadın annesi Petra Ergin, babası Mustafa Ergin ve çiftin yakınları katıldı. Nişan yüzüklerini takan baba Mustafa Yılmaz, oğlunu ve gelinini tebrik etti. Ardından romantik bir şarkıda dans eden Esra ve Ergin'in mutluluklarına diyecek yoktu.