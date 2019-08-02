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9 yıl geride kaldı

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Sadık Kaya ve eşi Vicki Kaya, mutlu evliliklerinin 9. yılını şık bir akşam yemeği ile kutladılar.

PORTAKAL 02.08.2019, 18:03 Toygar Dim
9 yıl geride kaldı
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OBA'DAKİ Barbeque Olive Garden'daki romantik akşam yemeğinde hoşça vakit geçiren Kaya çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu aşk dolu fotoğraflarına ise çok sayıda beğeni aldılar.
 

#barbeque #Olive #garden #sosyal #medya
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