8 Mart coşkusu 

ALANYA'NIN sevilen seslerinden olan Serdar Onur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Yedi Bilim Koleji Okul Aile Birliği tarafından organize edilen gecede sahne aldı. Etkinliğe, 7 Bilim Koleji öğretmenleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. 7 Bilim Koleji Genel Koordinatörü Tuba Kılınç, "Kadının önemi ve değeri üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan bu anlam yüklü etkinlik için Okul Aile Birliği üyelerimize teşekkür ederim" dedi. Geç saatlere kadar süren renkli gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı.