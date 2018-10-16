79 mezunları buluştu

ALANYA Lisesi'nin 1979 yılı mezunları, bu yıl 2. kez düzenlenen kaynaşma ve dayanışma gecesinde bir araya geldi. Damlataş Palm Beach Restoran'daki buluşmaya eşleri ile birlikte katılan Alanya Lisesi'nin 1979 yılı mezunları, vefat eden arkadaşları için önce saygı duruşu yaptı. Ardından keyifli bir atmosferde akşam yemeği yiyen katılımcılar, daha sonra bol bol sohbet etme imkanı bularak geçmişi yad ettiler. Gecenin mimarı olan Nihal Engincan, geceye katılımın yüksek olduğunu söyledi. Engincan, "Geçtiğimiz yıl ilk defa böyle bir organizasyon yaptık ve çok olumlu tepkiler aldık. Sosyal medya ve telefonlar aracılığı ile birbirimize ulaştık. Artık bu organizasyonu geleneksel hale getirdik. Her yıl bir araya geleceğiz" dedi. Engincan ayrıca, Damlataş Palm Beach Restoran'daki organizasyonu yapan arkadaşları Hüseyin Akbaş, Kazım Demir ve Nurettin Ketenci'ye de teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 23:51