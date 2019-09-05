7.5'da coştular

İSKELE yolu üzerinde hizmet veren 7.5 Bar, her gece eğlenceseverleri ağırlamaya devam ediyor. Alanya'nın sevilen seslerinden Serdar Onur'un sahne aldığı mekanda önceki gece yine keyifli bir atmosfer vardı. Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Kazanır Emlak sahibi Ali Kazanır da eşi ve arkadaşları ile birlikteydi. Kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizinden habersiz olan Kazanır, eşi Dilara Kazanır tarafından organize edilen sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına girdi. Pasta kesiminin ardından Serdar Onur'un şarkılarına eşlik ederek hoşça vakit geçiren katılımcılar, geç saatlere kadar eğlendiler.