7 mutlu yıl

POPÜLER gece kulübü Illusion Event Hall'de Operasyon Müdürü olarak görev yapan Mevlüt Ekşi ve eşi Şebnem Ekşi, mutlu evliliklerinde 7 yılı geride bırakarak 8. yıla 'merhaba' dediler. Evlilik yıldönümlerini Pasha Et & Balık Restoran'da kutlayan Ekşi çiftine küçük kızları da eşlik etti. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından muhteşem Alanya manzarasının tadını çıkaran Ekşi ailesi, objektiflere de mutluluk pozu verdi.