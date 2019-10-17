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7 mutlu yıl

POPÜLER gece kulübü Illusion Event Hall'de Operasyon Müdürü olarak görev yapan Mevlüt Ekşi ve eşi Şebnem Ekşi, mutlu evliliklerinde 7 yılı geride bırakarak 8. yıla 'merhaba' dediler

PORTAKAL 17.10.2019, 21:43
7 mutlu yıl
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POPÜLER gece kulübü Illusion Event Hall'de Operasyon Müdürü olarak görev yapan Mevlüt Ekşi ve eşi Şebnem Ekşi, mutlu evliliklerinde 7 yılı geride bırakarak 8. yıla 'merhaba' dediler. Evlilik yıldönümlerini Pasha Et & Balık Restoran'da kutlayan Ekşi çiftine küçük kızları da eşlik etti. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından muhteşem Alanya manzarasının tadını çıkaran Ekşi ailesi, objektiflere de mutluluk pozu verdi.

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