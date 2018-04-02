50. yaşa sürpriz kutlama

ÇETİN'İN doğum gününü başta kızları olmak üzere birçok dostu ve akrabaları kutladı. Alanya Belediye Çay Bahçesi işletmecisi olan Necip Aslan da dostu Bilal Çetin'e sürpriz bir kutlama yaptı. Bilal Çetin, "Yarım asrı geride bırakmanın sevincini yaşıyorum. 50 gün boyunca doğum günü kutlamalarım devam edecek. Beni bu mutlu günümde hatırlayarak tebriklerini ileten herkese teşekkür ederim" dedi.