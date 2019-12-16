5 Et & Mangal açıldı

ALANYA Belediye Meclis Üyesi Serkan Salvur, Club Paradiso Otel Genel Müdürü Mehmet Dahaoğlu, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim Yılmaz, Cengiz Dönmez ve Gürol Birgen'in ortağı olduğu 5 Et & Mangal, kalabalık bir açılış töreni ile hizmete girdi. Açılış törenine iş, siyaset ve turizm dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Amaçlarının Alanya halkına en iyi hizmeti verebilmek olduğunu söyleyen 5 Et & Mangal ortakları, açılışa katılarak kendilerini onurlandıran herkese teşekkür ettiler.