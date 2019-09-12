41 kere maşallah

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Lezzet Kebap Evi, geçtiğimiz günlerde keyifli bir evlilik yıldönümü kutlamasına sahne oldu.
PORTAKAL 12.09.2019, 12:11
EMEKLİ öğretmen Sündüs Yaylalı ve eşi Mustafa Yaylalı, mutlu evliliklerinde 40 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadı. Romantik bir akşam yemeği yiyen Yaylalı çiftinin mutluluklarına ise diyecek yoktu. Lezzet'te aynı akşam Alanya'nın tanınmış simalarından Duran Yaşar ve Mustafa Ayvaz da vardı. Zengin menülü bir akşam yemeği yiyen iki yakın arkadaşın keyifleri de oldukça yerindeydi.
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