33. yıl mutluluğu
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Alanya Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sünbül ve eşi Hatice Sünbül, mutlu birlikteliklerinde 32 yılı geride bıraktı
PORTAKAL 11.11.2019, 22:49
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Alanya Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sünbül ve eşi Hatice Sünbül, mutlu birlikteliklerinde 32 yılı geride bıraktı. Önceki akşam 33. evlilik yıldönümlerini pasta keserek kutlayan Sünbül çifti, romantik dakikalar yaşadı. Mustafa Sünbül, sosyal medya hesabından yaptığı duysusal paylaşıma, "33 yıllık evliliğimizde her günü bir önceki güne göre daha mutlu ve huzurlu geçirmemize yegane yardımcı olan biricik eşime şükranlarımı sunuyorum. Mutluluğumuz daim olsun. İyi ki varsın aşkım" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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