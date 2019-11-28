24 Kasım kutlaması

TÜM Türkiye'de kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Alanya Özel Peri Anaokulu'nda da coşkuyla kutladı. Kurumda eğitim gören küçük öğrenciler, hazırladıkları sürprizler ile öğretmenlerinin gününü kutladılar. Onlar için hazırladıkları çeşitli hediyeleri öğretmenlerine vererek gösteriler yapan Peri Anaokulu minikleri, performansları ile de büyük alkış aldılar.