17. yaş kutlaması 

Okulların kapanmasının ardından yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaran Ezgi Elif Kurt, 17. yaşına renkli bir kutlama ile girdi

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17. yaş kutlaması 
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BOSTANCIPINARI Caddesi'ndeki No: 40 Cafe, geçtiğimiz günlerde keyifli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Öğrenci olan Ezgi Elif Kurt, 17. yaşına en yakın arkadaşlarının hazırladığı renkli bir sürpriz ile 'Merhaba' dedi. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın önüne getirilmesiyle ne olduğunu şaşıran Kurt, pastasının mumlarını heyecan içerisinde söndürdükten sonra keserek arkadaşlarına ikram etti. Eğlenceli geçen doğum günü kutlaması görülmeye değerdi. 
 

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