10 yıl sonra yeniden

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü oyuncular Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer Okur ve Serdar Yeğin'in sahnelediği Leenane'in Güzellik Kraliçesi, 3 Kasım Cumartesi akşamı Alanyalı tiyatroseverlerle buluşacak

10 yıl sonra yeniden
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İSTANBUL Devlet Tiyatrosu’nda ilk oyunu sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyun, 2001 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı Yönetmen (Cüneyt Çalışkur), En Başarılı Kadın Oyuncu (Sumru Yavrucuk), En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu (Rüçhan Çalışkur) ödüllerini almıştı. Leenane'in Güzellik Kraliçesi'nin ilk kadrosu, artık aramızda olmayan yönetmeni Cüneyt Çalışkur'un anısına tekrar bir araya gelerek, 10 yıl sonra yeniden sahneleniyor. Sevgi Şanlı'nın Cüneyt Çalışkur anısına yönettiği oyun, 3 Kasım'da Alanyalı sanatseverle buluşacak. Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yetkililer, oyunun biletleri için 0 553 010 28 94 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini belirtti. 

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