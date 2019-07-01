Zavlak ve Uludağ arasında 'eşcinsel' polemiği

BİRÇOK belediye şehirde lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) dernekleri üyesi kişilerin yürüyüş yapmasına izin verirken, birçok belediye ise konuya karşı çıkıyor. Bu tartışmalardan Alanya da nasibini aldı. Çanakkale Belediyesi’nin eşcinsel vatandaşlara destek verdiği haberlerini yorumlayan Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Parti üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un Ankara’da yaptığı üst düzey ziyaretlerini anımsatarak, “Türkiye'nin en ünlü transseksüelini sarayda iftar sofralarında baş konuk olarak ağırlarlarken de iki satır yazsaydınız ya” dedi. Zavlak’a yanıt ise eski Emişbeleni Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nin eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ’dan geldi.

‘KONUYU NEDEN SAPTIRIYORSUNUZ?’

Uludağ, Zavlak’a yanıt olarak, “Hacı Bey, konuyu bir örnekleme ile saptıracağınıza bahsi geçen konuda ne tür bir açıklamanız olur, onu yazın daha iyi olur, iki gündür yapılan bir sapkınlığı savunmadan daha da ötesi” dedi. Zavlak ise, “Ben bir şeyi savunmuyorum. Dahası memleketin onca önemli meselesi arasında bu konunun gündeme getirilmesini de oldukça suni buluyorum. Ben aynı konu üzerinden Ak Partililerin ikiyüzlü tutumuna işaret ediyorum. Sarayın misafirini biraz da CHP'liler övmüş çok mu?” yanıtı verdi. Uludağ ise bu yanıta, “En çok üzücü olan da bir belediyenin resmi sayfasından bunu teşvik edici paylaşım yapmak. Esasen herkesin onu eleştirmesi lazım” dedi.

İşte Twitter'da yaşanan o polemik

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 22:51