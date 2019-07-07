Zavlak ve Enginyurt arasında 'vasıfsızlar' polemiği

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabında, “1 Kasım sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP düşmanlığı yapanları, kendine gelecek kaygısıyla yandaş yapanlar yok hükmündedir. Hele ‘Lidere hizmet ediyorum’ diyerek ne kadar ipini sıyırmış alçak varsa sahip çıkanlar, benim için yok hükmündedir” dedi. Enginyurt’un eski MHP’lileri, yeni İyi Partilileri ima ederek yaptığı bu paylaşıma, eski MHP’li, Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Partili üyesi Hacı Mevlüt Zavlak’tan yanıt geldi. Zavlak, “Sanki lider olmasa bir yerde sen mi varsın. Asıl o olmasa sen ve senin gibi lidere koşulsuz şartsız itaatten başka bir şeyi olmayan vasıfsızlar yok hükmünde olacaksınız” dedi.

