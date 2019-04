Zavlak ve Arık'tan Politika Kulisi’nde çarpıcı açıklamalar

ALANYA siyasetinin nabzı yine Dim TV (dimtv.tv)’de attı. Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan Politika Kulisi adlı programın canlı yayın konukları Millet İttifakı’nın İyi Parti’li meclis üyeleri Hacı Mevlüt Zavlak ve Fikret Arık oldu. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan Zavlak ve Arık, Alanya’nın yeni dönemine ilişkin izleyecekleri siyaseti Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında anlattılar.

‘KLASİK SİYASETÇİLER DEĞİLİZ’

Arık geçmişten bugüne, bulunduğu yönetim kademelerinin sağladığı deneyimlerle Alanya’ya katkı sağlamak adına yola çıktığını belirterek “Benim toplumsal meselelerle ilgili kaygım var. Baştan bu yana bu şehirde ne oluyor, ne doğru ne yanlış anlamak isterim. Zamanla birikimimizle neler eksik, neler üstün gördüm. ALSİAD başkanlığı dönemimde Alanya’nın eksiklerine odaklandık. Alanya ticareti için gereklilikleri köşe yazılarımda anlatmaya çalıştım. ‘Bu olgunluk dönemimde de kendimi daha iyi ifade ederek bu sürece katkımız olabilir mi?’ diye düşünerek yola çıktık. Farklı bir siyasi kimlikle karışılacaklar” dedi. Arık meclis üyeliği boyunca nasıl bir çizgi izleyeceklerine de değinerek “Biz 12 kişi millet ittifakı olarak meclise girdik. İlerleyen dönemde CHP ve İYİ Parti olarak ayrışılabilir. Biz 7 kişi, İYİ Partili olarak kendimizi ifade edeceğiz. Hasan Basar dışındakiler ilk defa mecliste yer alıyor. Tabii Zavlak’ın bizden daha fazla birikimi var. Hiçbirimiz klasik siyasetçi profilinde değiliz. Biz sokağın sorunlarını dert edindiysek, konuşacağımız da sokağın sorunları olacak. Bizi temsil eden sözcümüz de ortak dertlerimizi ifade ediyor olacak. Biz yeni siyasi kimlikleriz, söyleyeceğimiz de farklı olacak” şeklinde konuştu.

‘AKP DİRENÇ GÖSTERDİ, CHP KIRDI’

Zavlak Abdullah Sönmez’in hayatına devam ettiğini belirterek “Abdullah Sönmez, ticari hayatını sürdürüyor. Düğünlere, cenazelere gidiyor. Hala sokakta. Muhittin Böcek’in, Abdullah Sönmez’i garantör olarak görevlendireceğine ilişkin bir şey kendisinden duymadım, zaten böyle de bir talebi yok” dedi. Öte yandan İstanbul’da 17 gün süren ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun zaferiyle sonuçlanan seçim sürecini de yorumlayan Zavlak “Gönül isterdi ki tüm seçimlerde olduğu gibi seçimi kazanan seçim akşamı belli olsun ve mazbata sahibine teslim edilsin. Ama AKP direnç gösterdi. Daha önce hiçbir seçimde yaşanmayan antidemokratik uygulama ve söylemlere şahit olduk. Demokrasi tarihi için CHP haklı bir direnç gösterdi. Binali Yıldırım’ın seçim akşamı yaptığı açıklama amacına ulaşmadı. CHP mücadele etti. 17 gün boyunca tekrar tekrar sayılan oylar oldu. Bugüne kadar hiç duymadığımız bir itiraza şahit olduk. Siz kazansaydınız o akşam ama rakibiniz kazanırsa 17 gün sürüyor. Adam alnının akıyla kazandı. Binali Yıldırım ‘3 bin 500 oyla kazandım’ dedi ama Ekrem İmamoğlu için ‘10 bin oyla kazanan, kazandım demesin’ dediler. Seçilenler belediyeyi ilgilendiren konularla ilgilenir ama bu seçimi genel seçim havasına soktular. ‘CHP’nin asıl hedefi İstanbul’u yönetmek değil. Tek adam rejimini devirip, demokrasiyi getirecek’ diye açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Demokrasimiz bu 17 günlük sınavdan yara alarak geçti. Ekrem Bey’e hayırlı olsun diyorum. Bu konuda direnen, çalışan CHP’lilere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

’12 AY TURİZM İÇİN GEREKENLER BELLİ’

Alanya turizmi ve sorunlarını değerlendiren Arık, çarpıcı açıklamalarda bulunarak “Alanya’nın turizm hikayesine bakıldığı zaman önceleri daha kaliteli hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak her şey dahil sistemi ile şehirle bütünleşemeyen bir turizm faaliyeti oluştu. Hükümetin, devletin turizme bakış açısı bu sorunun giderilmesinde önemli. Şunu konuşabiliriz, Alanya Kalesi’ne giden ziyaretçi sayısı ile Alanya’ya gelen turist sayısına bakıp karşılaştıralım. 4 milyon turist geldi ama Kale’ye ziyaretçi sayısı 500 bin, yarısı öğrenci olsa 250 bin. Alanya’yı tanımlayan bu tarihi yarım adaya bu kadar az ziyaretçi geliyorsa bunda bir sorun var demektir. Okurcalar’da bulunan bir turiste bilgilendirme yapsanız da toplu taşıma ile bütün çarşıları, turistik alanları gezdiremiyorsanız sorun var demektir. Ama bu yönde bir çalışma yok. Bizim talebimiz şu, Alanya’daki ulaşım sistemi kentin tarihi dokusuna ve dinamiklerine entegre edilmeli, saati, dakikası düzenlenmeli. Gelen 4 milyon turisti böylece esnafımızla, çarşımızla, insanımızla buluşturabiliriz. Bu olmadığı sürece gelen turistin ne faydası olur? Tartışılır. Cazibe merkezleri üretmez, turistleri otellerden çıkarmaz, doğada macera ruhunu tetiklemezseniz her şey dahille nasıl başa çıkacağız? 12 ay turizm böyle olduğu sürece Alanya için hayal” şeklinde konuştu.

‘İSKELE’YE KARŞI DUYARLI OLUNMALI’

Yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceklerini aktaran Zavlak “Seçim öncesi ve sonrası aynı olmayacaktır. Bizim tutumumuzu Adem Yücel’in tutumu belirleyecek. İYİ Parti ya da CHP adına bir öneride bulunduğunda kente sağlayacağı fayda göz ardı edilir, reddedilirse ona göre davranacağız. Ama Adem Bey önceki dönemde demokratik bir tutum izledi. Bizler ısrarcı olacağız, bu kaçınılmaz olacak. Oylara talip olurken dile getirdiğimiz vaatleri yerine getirmek için ısrarcı olmalıyız. Şehirde disiplinin kaybolduğunu biz de dile getirdik. Kontrol biraz daha sıklaştırılmalı. Şehrin kaliteli kimliğine uymayan yapılar görmezden gelinmemeli. Özellikle İskele hattında bu duyarlılık gösterilmeli. Alanya’nın buna ihtiyacı var. Bu şehrin marka değerini artırmak için şehre çekidüzen vermek gerekiyor. Alanya’yı kendisine örnek alan bir şehir kalmış mıdır? Alanya otelciliği, örtü altı tarımı başlatan şehirdi. Ama geldiğimiz noktada Bodrum, Muğla, Kemer, Belek gibi şehirlerden önde olduğunu düşünmüyorum. Oraya giden turistin harcadığı parayla Alanya’ya gelenin harcadığı para arasında uçurum olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİR EMEKLİ KENTİ OLMAYA DOĞRU GİDİYORUZ’

Alanya’nın öncesine ve sonrasına da değinen Arık “Alanya yol ayrımındayken, butik bir kent olsun tartışması yıllarca yapıldı. Alanya bunu reddederek il olma yolunda bir yön seçti. Betonlaşma da hızlı ilerliyor, her yeri imara açıyorsanız bunun sonucuna katlanırsınız. Turizmin düşmanı betonlaşmadır, siz turizmin düşmanı olan betonlaşmayı seçiyorsanız duvara toslarsınız. Portakal çiçeğinden bahsederken portakal bahçelerine bina dikerseniz daha çok nostaljiden konuşursunuz. Alanya üç caddesi olan bir şehir, 50 bin öğrenciyi şehre sokarsanız, bu şehri nasıl kurtaracağız. Apart otelleri öğrenci yurdu mu yapacağız? Şu an Alanya’daki dairenin, otelin, sokağın kıymeti yok. Alaçatı örneğinde olduğu gibi; on tane çok iyi iş yapan mekan varsa on birinciye izin yok. Alanya’da tam tersi, sürekli işletme açılıyor. 40 bin vergi mükellefi var bu şehirde, kaliteli hizmet verecek olan işletmeleri desteklemek yerine, siz sürekli yeni iş yerleri açtırırsanız ‘Biz neden Alaçatı olamıyoruz’ demeye hakkımız yok. Bugün 200-300 bin liraya daire satılıyor, inşaat maliyetinin çok altında. Biz sürekli çoğalıyoruz, parçalanıyoruz, bölüşüyoruz. Alanya emekli kenti olmaya doğru gidiyor. Üst segmentteki bir Miami olmayacağız. Buna bir dur dememiz lazım” dedi.

‘GAZİPAŞA’NIN GELİŞMESİ ALANYA İÇİN TEHLİKELİ’

Gazipaşa’nın gelişmesinin Alanya için tehlike oluşturacağını belirten Arık, “Yeni seçilen Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz otelciliğin önünü açacak. Alanya’da düşülen hatalara düşülmeyeceğini göz önünde bulunduruluyor. Alt yapı da tamamlanarak bir şehir yaratılacak. Bu durum Alanya için tehlikeli olabilecek. İskandinav ülkelerden gelen turistler bizi tercih etmeyebilir. Alanya’nın şöyle bir talihsizliği var, Alanya’da turizm başladığında büyük bir göç aldı, kontrolsüz bir büyüme yaşadı. 25 metrelik yol keşke 50 metre olsaydı gibi ‘keşke’lerimiz var. Bu gidiş iyiye bir gidiş değil. Çok ciddi radikal kararlar alınmalı. Ruhsatlara kısıtlama getirilmeli. Taksiye ruhsat sınırlaması olduğu gibi bu kadar butik, şu kadar otel yeter demeliyiz. Ruhsatlar değerlendikçe kıymetini bilen, parası olan insan dükkan açar. En azından belli bir süre dondurulmalı. Bu fikrimi dile getirdiğimde karşı çıkan olmadı. Eğer parti olarak da ortak bir karar alınırsa Meclis’te de dile getirebilirim” şeklinde konuştu.

‘KURTARICI OLARAK TARIMI GÖRÜYORLAR’

Alanya’nın en önemli gelir kaynaklarından olan tarımı da değerlendiren Arık, “İşletmelerde ciddi manada kâr marjları düştü. Son on yıldır Alanya ticaretinde bunu yaşıyoruz. Bu da her meslekten insanların muza ve özellikle avokado yetiştirmeciliğine hevesi gelişti. Beyaz yakalıların Alanya’yı bırakıp gittiklerini, başka şehirlerde ticarete atıldıklarını bizzat biliyorum. Alanya dışarı daha fazla göç veriyor. Ekonomi ciddi sinyaller veriyor. İnsanlar bunu telafi etmek için özellikle tarım konusunda kredilerle birlikte muza yatırım aldı başını gitti. Sebze üretiminde çalıştırılacak eleman sayısı fazla olduğundan muza yönelmeler oldu. Tarımda aslında büyüme var ama çalışan sayısında tehdit eden bir miktarda düşüş var. Muz tabii para kazandırır, yatırımcı kredisini öder. Avokado Türk mutfağında yeni yeni yer edindi. Ama buna da bir yerde dur denmesi lazım. Muzcu bir ağabeyimiz bana dedi ki, ‘Elin adamı çikitayı Afrika’dan dünyanın dört bir tarafına gönderiyor, bizim muzlar paketleme işlemine tabii tutulmadığından ömrü kısa.’ Ben bu konuyu çalışmamız gereken bir konu olarak görüyorum. Genel anlamda ekonomide sıkıntılar var, insanlar kendilerine kurtarıcı olarak tarımı bir yol olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCELİKLİ HEDEFİM GÜVEN SAĞLAMAK’

Programın bitiminde son mesajını veren Arık “Biz sokakta çalışırken siyasetçiye güvenin azaldığını gördük. Benim görevim bu güveni artırmak. Çünkü çözümü siyaset üretiyor. Bu şehrin birçok sorununu bu güveni artırarak çözebiliriz. ‘Sert bir muhalefet yapacak mısınız? sorusuna gelirsek, bizim hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz mevcut yönetim tarafından değersizleştirilirse ve bizim uyarılarımız da mevcut yönetim bunu dikkate almazsa, bunun yanlış olduğunu ve şehrimize zarar getireceğini ifade ederiz. Bunun dışında doğru doğrudur, bizden kindar ve öfkeli bir muhalefet beklenmemeli. İletişime ve konuşmaya açığız. Neden doğru olana evet demeyelim, birlikte çalışmayalım?” dedi.

‘DEDİĞİM DEDİK OLURLARSA TAVRIMIZ DEĞİŞİR’

Mevcut yönetimin tavrının, belirleyecekleri tavırda etkisi olacağına vurgu yapan Zavlak, son mesajında “Alanya tarihi ‘keşke’lerle doludur. Biz mecliste olduğumuz sürece bu keşkeleri en aza indirmek istiyoruz. Belediye Meclisi’nde muhalefet üyeleri dile getirir, ısrar eder ama sonuçta karar belediye başkanındadır. Başkan Yücel, bizi önceki dönemde olduğu demokratik bir tavırla dinlerse bizler de tavrımızı ona göre belirleriz. Ama dediğim dedik bir yönetimle karşılaşırsak tavrımız tabii ki değişir” ifadelerini kullandı.