Zavlak'tan sert eleştiri: ‘Suriyeliler ülkenin en büyük sorunu oldu’

ZAVLAK, “İş-Kur yaptığı açıklama ile 14 bin 800 kişiye iş imkanı sunulacağını fakat bu sayının yarısının Suriyelilere ayrıldığını duyurdu. Ülkemizde işsiz sayısı altı milyona ulaşmış, kendi insanımız ekmek kaygısına düşmüşken, hükümetin Suriyelileri kendi vatanlarına göndermek yerine kalıcı olarak buraya entegre etme çabasına girmesi ülkemizin geleceği açısından çok tehlikelidir. Ülkemizin en önemli beka sorunu ekonomi ve Suriyeli mültecilerdir. Bu hükümet ikisini de çözmekten acizdir” diye konuştu.

