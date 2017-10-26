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Zavlak'tan AKP ve MHP'ye sert eleştiri: Olgunluk ve nezaket yok

İyi Parti'nin demokraside yeni bir dönem açacağını savunan Zavlak, "AKP ile MHP'nin İyi Parti hakkında yaptığı açıklamalar iki partiye de yakışmadı" dedi

Zavlak'tan AKP ve MHP'ye sert eleştiri: Olgunluk ve nezaket yok

İyi Parti'nin demokraside yeni bir dönem açacağını savunan Zavlak, "AKP ile MHP'nin İyi Parti hakkında yaptığı açıklamalar iki partiye de yakışmadı" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:29
Zavlak'tan AKP ve MHP'ye sert eleştiri: Olgunluk ve nezaket yok
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA milliyetçi camianın sevilen isimlerinden olan Hacı Mevlüt Zavlak, Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti ile ilgili eleştirilerin muhataplarına yakışmadığını söyledi. Zavlak, şu açıklamayı yaptı: "Yeni kurulan İyi Parti ile ilgili AKP ve MHP'den yapılan açıklamalarda 'hayırlı olsun' diyebilecek olgunluğa ve nezakete sahip kimse çıkmadı. Bu iki partinin temsilcilerinin bu tutumu bile Türkiye'de siyasetin hoşgörüden, nezaketten ve uzlaşı ikliminden ne kadar uzaklaştırıldığının anlaşılması açısından iyi bir örnektir. Anlaşılan o ki bazı bacaları ateş sarmış.
'BİRİLERİ KORKMAKTA HAKLI'
Son 15 senedir karşısında dişe dokunur bir muhalefet olmadan siyaset yapan iktidar partisi, artık karşısında ne Ekmeleddin İhsanoğlu gibi iddiasız bir Cumhurbaşkanı adayı, ne de 'Ekmek için Ekmeleddin' gibi uyduruk bir slogan bulamayacağının farkında ve korkmakta da haklılar. Kendi ışığından şüphesi olmayan başkasının ışığından rahatsız olmaz. Bugün 'hayırlı olsun' diyerek adaletli ve ahlaklı bir siyasi mücadelenin önünü açamayanlar, aslında kendi ışığından şüpheye düşüp panikleyenlerdir. İyi Parti vatana, millete ve demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Adalet, ahlak ve hoşgörü ile hareket ettikleri sürece de Allah yollarını açık etsin."

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Mevlüt ZavlakMeral AkşenerİYİ PartiEkmeleddin İhsanoğlu
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