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Zavlak o tepkilere cevap verdi

Milliyetçi kesimin sevilen isimlerinden biri olan Zavlak, İyi Parti aleyhinde kampanya başlatanlara seslendi

Zavlak o tepkilere cevap verdi

Milliyetçi kesimin sevilen isimlerinden biri olan Zavlak, İyi Parti aleyhinde kampanya başlatanlara seslendi

29 Ekim 2017 Pazar 21:31
Zavlak o tepkilere cevap verdi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DAKİ milliyetçi kesimin sevilen isimlerinden olan Hacı Mevlüt Zavlak, Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'ye sosyal medyada gösterilen tepkileri değerlendirdi. Zavlak, şöyle konuştu: "Sevgili kardeşim. Mesele, yeni kurulan parti filan değil. Benim canımı asıl sıkan, seni beni aptal yerine koyan bu düzen. Bugün televizyon programlarında FETÖ'nün ne kötü bir örgüt olduğunu anlatanlar ile geçmişte FETÖ'cü savcıların ordumuza karşı uydurduğu Balyoz, Ergenekon, Ay Işığı gibi davaların ne kadar isabetli olduğunu anlatanlar aynı insanlar.
'DÜN KARA DEDİĞİNE BUGÜN AK DİYORLAR'
Düne kadar açılımı savunup bugün 'Terör örgütü ile müzakere etmek vatana ihanettir' diyenler aynı insanlar. 'Avrupa Birliği'ne giriyoruz' diye gündüz vakti havai fişekli kutlamalar yapanlara methiyeler düzenler ile bugün Avrupa Birliği'ne sövenler aynı insanlar. Sen kredi taksitini ya da kredi kartının asgarisini düşünürken her gün zenginleşenler bu insanlar. Şimdi bu insanlar Meral Aksener'e ya da İyi Parti'ye söz söylediğinde sen bunları dikkate alıp kendini aptal yerine koyduruyorsun ya, işte beni asıl üzen bu. yoksa it ürür, kervan yürür."

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Anahtar Kelimeler:
MilliyetçiZavlakİYİ PartiKampanya
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