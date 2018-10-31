Zavlak Dim TV Ana Haber’e konuk

GEÇEN hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan genç kuşak siyasetçilerden Nazmi Zavlak, bu akşam Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’ye konuk olacak. Saat 18.00’de başlayacak Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayacak olan Zavlak, neden aday adayı olduğunu ve hedeflerini ilk kez açıklayacak.

