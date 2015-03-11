Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Zavlak Cumartesi açıklıyor

Bugün Ankara’ya giden ve resmi başvurusunu yarın yapacağını söyleyen Zavlak, “Allah izin verirse aday adaylığı açıklamamı 14 Mart Cumartesi saat 13.30’da MHP İlçe Teşkilatı’nda yapacağım” dedi

Zavlak Cumartesi açıklıyor

Bugün Ankara’ya giden ve resmi başvurusunu yarın yapacağını söyleyen Zavlak, “Allah izin verirse aday adaylığı açıklamamı 14 Mart Cumartesi saat 13.30’da MHP İlçe Teşkilatı’nda yapacağım” dedi

11 Mart 2015 Çarşamba 16:01
Zavlak Cumartesi açıklıyor
banner404
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı’nın 11 Ocak’ta yapılan İlçe Kongresi’nde başkan adayı olan ve salonda yaptığı etkili konuşma ile üyelerden tam not alan MHP’nin ve Ülkücü Hareket’in Alanya’daki genç kuşak önemli isimlerinden Hacı Mevlüt Zavlak, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için bugün Ankara’ya gitti. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle genç yaşlı, kadın erkek demeden vatanını milletini seven her bireyin üzerine düşeni yapıp elini mutlaka taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Zavlak, yarın MHP Genel Merkezi’ne giderek resmi aday adaylığı başvurusunu yapacağını bildirdi. Zavlak, başvuru dilekçesini verdikten sonra Alanya’ya döneceğini ve MHP İlçe Teşkilatı bürosunda mütevazı bir aday adaylığı açıklaması yapacağını kaydetti. MHP’de 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvuruları 12 Mart Perşembe (yarın) başlayacak, 18 Mart’ta ise sona erecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 11.03.2015 15:03
Anahtar Kelimeler:
Hacı Mevlüt ZavlakCumartesiResmi Başvuru14 MartMHP İlçe TeşkilatıZavlakMilletvekili Aday Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim