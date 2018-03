Zavlak Cumartesi açıklıyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı’nın 11 Ocak’ta yapılan İlçe Kongresi’nde başkan adayı olan ve salonda yaptığı etkili konuşma ile üyelerden tam not alan MHP’nin ve Ülkücü Hareket’in Alanya’daki genç kuşak önemli isimlerinden Hacı Mevlüt Zavlak, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için bugün Ankara’ya gitti. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle genç yaşlı, kadın erkek demeden vatanını milletini seven her bireyin üzerine düşeni yapıp elini mutlaka taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Zavlak, yarın MHP Genel Merkezi’ne giderek resmi aday adaylığı başvurusunu yapacağını bildirdi. Zavlak, başvuru dilekçesini verdikten sonra Alanya’ya döneceğini ve MHP İlçe Teşkilatı bürosunda mütevazı bir aday adaylığı açıklaması yapacağını kaydetti. MHP’de 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvuruları 12 Mart Perşembe (yarın) başlayacak, 18 Mart’ta ise sona erecek.

