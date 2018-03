Zavlak aday adayı oluyor

Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı’nın 11 Ocak’ta yapılan İlçe Kongresi’nde başkan adayı olan ve salonda yaptığı etkili konuşma ile üyelerden tam not alan MHP’nin ve Ülkücü Hareket’in Alanya’daki genç kuşak önemli isimlerinden Hacı Mevlüt Zavlak, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Antalya Milletvekili Aday Adayı olacağını açıkladı. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle genç yaşlı, kadın erkek demeden vatanını milletini seven her bireyin üzerine düşeni yapıp elini mutlaka taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Zavlak, “Sağlık veya daha önemli bir başka problem olmadığı müddetçe haftaya Ankara’ya giderek resmi aday adaylığı başvurumu yapacağım” dedi. Zavlak’ın başvuru dilekçesini verdikten sonra MHP İlçe Teşkilatı bürosunda mütevazı bir aday adaylığı açıklaması yapacağı da edinilen bilgiler arasında.