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Yüzleşme zamanı

Antalya’da 96 isimle birlikte CHP'nin milletvekili aday adaylarından eski İl Başkanı Özer Ülken, "Ben, içinde örgütün olmadığı siyasete inanmam" dedi ve 29 Mart'ta yapılacak önseçimin hem tabanla hem de Antalya halkıyla yüzleşmek için fırsat olduğunu söyledi

Yüzleşme zamanı

Antalya’da 96 isimle birlikte CHP'nin milletvekili aday adaylarından eski İl Başkanı Özer Ülken, "Ben, içinde örgütün olmadığı siyasete inanmam" dedi ve 29 Mart'ta yapılacak önseçimin hem tabanla hem de Antalya halkıyla yüzleşmek için fırsat olduğunu söyledi

15 Mart 2015 Pazar 18:57
Yüzleşme zamanı
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ÜLKEN, düzenlediği basın toplantısında, henüz lise öğrencisiyken partisinin gençlik kollarında eğitim sekreteri olarak siyasete başladığı söyledi. 58 yaşında, evli ve üç çocuk basası olan Ülken, DİSK ve Türk-İş'te geçen sendikacılık yıllarının ardından 1999 yılından itibaren farklı dönemlerde partisinin İl Yönetimi Kurulu'nda görev aldığını belirterek, 2010 yılında il başkanlığına seçildiğini aktardı. Anayasa referandumu ve 2011 milletvekili genel seçimi gibi sandık deneyimleri yaşadığını aktaran Ülken, "Ülkemiz ve partimiz son günlerde AKP'nin çok ağır ve çirkin yıpratma politikalarına maruz bırakılmaktadır. Bizim bu şartlarda yapmamız gereken birlik ve bütünlük içinde CHP'nin ve cumhuriyetin değerlerinin her koşulda yılmaz bekçileri olmaktır" dedi. Bu nedenle milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Ülken, "Ben içinde örgütün olmadığı siyasete inanmam. Önseçim hem tabanla hem de Antalya halkıyla yüzleşmek için fırsattır" yorumunu yaptı. 29 Mart Pazar günü yapılacak önseçimin Antalya'da partiye bir dinamizm getirdiğini dile getiren Ülken, aday adaylarının dışa dönük sürdürdüğü kampanya sonucunda 7 Haziran seçimlerine giden süreçte CHP'nin diğer partilerini gıpta ile izlediği bir tablo ortaya çıkardığını savundu.
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Son Güncelleme: 15.03.2015 18:00
Anahtar Kelimeler:
Antalyai CHPDİSKTürk İş
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