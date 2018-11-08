Yusuf Üras MHP rozetini taktı

SON yerel seçimlerde Ak Parti'den Kemer Belediye Başkan adayı olan kapanan Tekirova Belediyesi ile Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği'nin (GATAB) eski Başkanı Yusuf Üras, MHP'ye resmen üye oldu. Yusuf Üras'ın rozetini MHP Kemer İlçe Başkanı Hüseyin Kara taktı.

Ak Parti'ye karşı herhangi bir küskünlüğü olmadığını söyleyen Yusuf Üras, "Biz çizgimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Kemer'e hizmet için en doğru yer olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni gördük. 31 Mart 2019 tarihinde sandıklarda konuşacağız. Kemer hak ettiği yerde değil. Bunu herkes görüyor. Kemer'in yönetimine üç hilali birlikte dikeceğiz inşallah. Bugün partiye üye olma sürecindeyiz. Devamı gelecek ve birlikte çalışacağız" dedi.

MHP Kemer İlçe Başkanı Hüseyin Kara, "Milletimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasetinin ortasında olması gerektiğine inanıyor. Bizim iktidar yürüyüşümüz yerelden başlayacak. Belediyelerimiz üzerinden halkımıza ulaşıp, onların hayatına dokunup, inşallah en yakın zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi de yönetmeye başlayacağız. Biz bu anlamda yolumuza emin adımlarla devam edip, sizler gibi değerli dava arkadaşlarımızla halkımıza daha çok ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Çok ciddi anlamda oy oranımızı artırıp, iki dönemdir kazandığımız belediye başkanlığını Allah'ın izni, Kemerlilerin teveccühüyle yeniden kazanacağız" diye konuştu.

Diğer yandan Yusuf Üras, İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Hüseyin Kara ve beraberindeki heyetle geçen ay sonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de genel merkezdeki makamında ziyaret etti. Yusuf Üras'ın MHP'den Kemer Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu da yaptığı belirtildi.