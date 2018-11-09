15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan ve 1 yıl süreyle bu görevde kalan Yusuf Kelleli, 2017 yılında ise Aydın Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanmış, 15 Eylül 2018 tarihinde ise emekli olmuştu. Kelleli, Antalya'nın Kaş ilçesinde de 1996-98 yılları arasında ilçe jandarma komutanı olarak görev yapmıştı. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, partide aday adaylığı başvurularının 15 Aralık'a kadar devam edeceğini, 1 Aralık tarihinden kamuda çalışanların da adaylığını açıklamak için görevlerinden istifa tarihi olduğunu hatırlatarak " Partimize ciddi bir teveccüh var, bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sayın Yusuf Kelleli, diğer aday adaylarımız gibi çok değerli bir kişidir. Muratpaşa ilçe teşkilatımız çatısı altında partimizin üyesidir. " dedi. Kaynak: Yusuf Kelleli Antalya Büyükşehir'e aday adaylığı başvurusunu yaptı