Yurdakul Alanya MHP'yi ziyaret etti

GERÇEKLEŞTİRİLEN istişare toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan "Altını çizerek dile getirmek istiyorum. Alanya’da MHP'yi hem yerelde hem genelde bir kez daha birinci parti olarak çıkartacağız" dedi. Türkdoğan'ın konuşmasının ardından konuşan Yurdakul, "2018 yılı bütçe görüşmesi 24 Ekim tarihinde başladı. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 11 Aralık'ta Genel Kurul'a geldi. 22 Aralık sonrası meclisteki çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 1-1.5 aydır mecliste çalışmalarımızı yaptık. Cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaydı. Onun talimatı ve Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde 12. Olağan Kurultayımız için ilçe seçimlerine başlandı. Şu ana kadar 803 ilçemizde tamamlandı. 638’inde mevcut başkanlarımızla yola devam edilmektedir. 165 ilçemiz de ise yeni ilçe başkanları seçildi" diye konuştu.

'26 ARALIK'TA BİTECEK'

İl bazında 76 ilin 67’sinde mevcut il başkanlarının kazandığını ayrıca 9 İl de yeni il başkanının seçildiğini söyleyen Yurdakul, "Dolayısıyla 26 Aralık 2017’de tüm seçimler tamamlanmış olacak. 1098 üst kurul delegemiz, doğal delegelerle birlikte ise 1209 üst kurul delegemiz 18 Mart 2018 de 12. Olağan Kurultayı'nda yer alacak. 18 Mart 2018’de yenilenmiş bir merkez yönetim kurulu ve diğer kurumlar seçimi tamamlanacaktır.

'İKİ ÖNEMLİ OLAY VAR'

Önümüzde iki önemli olay var. Birincisi 2019 Mart ayında yapılacak olan genel seçimler. İkincisi ise Kasım ayında yapılacak olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleridir. Biz MHP olarak hem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hem de tüm teşkilatlarımızla, kadrolarımızla hazırız. Bizim kuruluş amacımızı ve felsefemizi düşününce önce ülkemiz diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamını engellemek için birçok örgüt çabalıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde yapılmış olan hareketimiz doğrudur. İdrip'de yapılan hareket doğrudur ve peşinden yapılacak olan Afrin operasyonu da doğrudur.

'ANKETTE MHP İLK SIRADA'

"Biz MHP teşkilatı olarak anket yaptırmıyoruz, bazı anketleri takip ediyoruz" diyen Yurdakul, "Seçim safhalarına girilmeden yapılan hiçbir anketin değeri yoktur. 2019 yılında oy kullanacak gençlerin sayısı 4 milyon 850 binden fazla. Bu rakam yaklaşık olarak bir partiye eşdeğerdir. Bu gençlere 'Ülke yönetiminde hangi siyasi partiyi istersiniz?' diye sorulmuş. İlk iki partiden birisi genelde MHP, Antalya'da ise MHP 1'inci sırada yer alıyor. Bu tarafsız bir anket. Bizim yaptırdığımız değil, şirketin kendi yaptığı anketin bir sonucu. Bize de bu sayıyı arttırmak, her yerde ilk sırada olmaya çalışmak düşüyor" dedi.