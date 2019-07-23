Yüksel’den tam mesai

31 MART Yerel Seçimleri’nden önce sahaya inen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in seçim boyunca yaklaşık 4 ay vekil olarak bıraktığı ve Alanya Belediyesi’nde en güvendiği isimlerin başında gelen Nazmi Yüksel, yapılan çalışmalar ve başlayacak projeler hakkında bilgi aldı. Yüksel, “Üretken belediyecilik anlayışımızla Alanya’mız için çalışmaya devam ediyoruz. Her Salı olduğu gibi dün de birim müdürlerimizle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptık. Vatandaşların sorunlarını masaya yatırdık, ivedilik gerektiren sorunları ön plana aldık” dedi.