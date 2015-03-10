Yüksek Seçim Kurulu kararları yayımlandı

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Seçim Kurulu kararları yayımlandıYüksek Seçim Kurulu’nun, Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine dair kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tatil günleri dahil 24 saat oy kullanılabilecek karayolu gümrük kapıları şöyle:

Artvin Hopa, Edirne Kapıkule, Edirne Pazarkule, Edirne İpsala, Edirne Hamzabeyli, Edirne Dilucu, Edirne Dereköy. Tatil günleri dahil 24 saat oy kullanılabilecek havayolu gümrük kapıları şöyle:

Adana Şakirpaşa, Ankara Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Kayseri Erkilet, Konya Askeri Havaalanı, Muğla Dalaman, Muğla Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon ve Zonguldak.

Tatil günleri dahil 24 saat oy kullanılabilecek liman gümrük kapıları ise şöyle:

Aydın Kuşadası, Balıkesir Ayvalık, İzmir Çeşme, Kocaeli Derince, Mersin, Mersin Taşucu, Muğla Marmaris, Muğla Bodrum ve Samsun.

Ayrıca; Artvin Sarp Karayolu Gümrük Kapısı’nda 1, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 4, Edirne İpsala Karayolu Gümrük Kapısı’nda 1, Edirne Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı’nda 1, Iğdır Dilucu Karayolu Gümrük Kapısı’nda 1, Kırklareli Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı’nda 1, Adana Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Ankara Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 2, Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 2, Eskişehir Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Hatay Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 4, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 2, Kayseri Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Konya Askeri Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Muğla Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Muğla Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Samsun Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Zonguldak Havalimanı Gümrük Kapısı’nda 1, Aydın Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Balıkesir Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, İzmir Çeşme Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Kocaeli Derince Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Mersin Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Mersin Taşucu Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Muğla Marmaris Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Muğla Bodrum Limanı Gümrük Kapısı’nda 1, Samsun Limanı Gümrük Kapısı’nda 1 geçici gümrük kapıları seçim kurulları oluşturulmasına karar verildi.

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, 8 Mayıs 20015 saat 08.00’de başlayacak, 7 Haziran 2015 saat 17.00’de sona erecek. Geçici gümrük kapılarında oluşturulacak sandık kurulları 1 başkan, 4 asil ve 4 yedek üyeden oluşacak. Oy kullanılacak gümrük kapıları ve oy verme zamanları uygun aralıklarla TRT tarafından kamuoyuna duyurulacak.