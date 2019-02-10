KARAGÖZ, “Başkan Yücel, ‘Büyükşehir ile sorunumuz kalmadı’ dediğine göre, önceden beri bir sorun olduğu ilk ağızdan tescillenmiş oldu. Caddelerin gelirlerini paylaşmak bile başarı olarak görülüyor. Pazarlığı ‘Alanya'da kazanılan Alanya'da kalır’ ile bile açamıyoruz. Madem böyle bir anlaşma var, neden seçim öncesi uygulanmadı, nasıl bir engel vardı?” diye sordu.
‘Yücel’le Türel neden daha önce anlaşamadı’
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Alanya’daki genç kuşak isimlerinden Avukat Mehmet Can Karagöz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yönelik “Seçimden sonra her konuda anlaşırız” sözlerine ilginç bir tepki gösterdi