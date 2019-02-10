‘Yücel’le Türel neden daha önce anlaşamadı’

KARAGÖZ, “Başkan Yücel, ‘Büyükşehir ile sorunumuz kalmadı’ dediğine göre, önceden beri bir sorun olduğu ilk ağızdan tescillenmiş oldu. Caddelerin gelirlerini paylaşmak bile başarı olarak görülüyor. Pazarlığı ‘Alanya'da kazanılan Alanya'da kalır’ ile bile açamıyoruz. Madem böyle bir anlaşma var, neden seçim öncesi uygulanmadı, nasıl bir engel vardı?” diye sordu.