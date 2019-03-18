Yücel’in Mahmutlar seçim ofisi açıldı

SEÇİM ofisinin açılışı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. MHP’li Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte alana giriş yaptı. Yücel vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Bakan Soylu’nun gelmesiyle birlikte konuşmalar başladı. Cumhur İttifakı’nın Mahmutlar seçim ofisinin açılışı Alanya’nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.

Cumhur İttifakı Alanya’nın doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da yeni bir seçim ofisi daha açtı. Seçim ofisinin açılışı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. MHP’li Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte alana giriş yaptı. Yücel, coşkulu kalabalık tarafından sevgiyle karşılandı. Yanı sıra Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da açılışta yerini aldı. Cumhur İttifakı’nın Mahmutlar seçim ofisinin açılışı Alanya’nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından da canlı olarak izleyicisi ile buluştu.

‘MAHMUTLAR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ’

Bakan Soylu’nun alana gelişiyle birlikte Başkan Yücel ‘Adem başkan ilerle, bozkurtların seninle’ sloganlarıyla platformda yerini alarak halka seslendi. Yücel Çanakkale Şehitleri’ni anarak başladığı konuşmasında “Bugün geçmişte aynı partide siyaset yaptığımız değerli dostumuz Sayın Süleyman Soylu yoğun programına rağmen bizlerle birlikte. Alanya’mıza hoş geldiniz. Alanya’ya hizmet noktasında yan yana yürüdüğümüz gönül dostlarımıza selam olsun. Bu güzel birliktelik için sağ olun, var olun. Birlikteliğimiz daim olsun. Öncelikle 5 yıl boyunca süren güveniniz için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Mahmutlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Alanya’mızın başarılarıyla gündemde olan bir belediyesi var. 5 yılda 371 eseri Alanya’ya kazandıran belediye bazılarının hayallerini bile kuramadığı hizmetleri Alanya ile buluşturan bir belediyedir. Bunu hep birlikte yaptık. Bizler her daim hoş görülü olduk. ‘Siyaset değil hizmetler yarışsın, projeler yarışsın’ dedik. Çirkin bir siyaset üslubu izliyorlar. Projesi ve hizmette gözü olmayanlar çirkin söylemlerle meydana çıkıyorlar. Alanya’mız böylesi bir üslubu hak etmiyor. Onlar kırk yıl öncesinin Türkiye’sinden çaydan, servisten bahsediyorlar. Biz hayal dahi edemedikleri projeler yaptık, okullar yaptık. Eğitim yatırımlarımız 5 yılda 25 milyonu geçti. Yeni dönemde de okullar açacağız, kütüphaneler kuracağız. Belediyecilik vizyon işidir, gönül işidir. Belediyecilik Adem Murat Yücel’in işidir. Mahmutlar bizim için çok önemli. 40 bine yakın nüfusu ile ilçe olmayı hak eden Mahmutlar bizim göz bebeğimiz. Mahallemize yönelik bir çok projeyi hayata geçirdik. Yapılan hizmetleri görmeksizin ‘Hiçbir şey yapmadı’ demek, hak yemektir. Halk bunun karşılığını verecektir. Mahmutlar’a spor tesisleri, bölgenin en büyük kültür merkezini kazandırıyoruz. Şimdiden Mahmutlar’ımıza hayırlı olsun. Sağlıktan eğitime her türlü ihtiyaca hizmet vermeye çalışırken bir yandan da istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı ile Alanya’da bir güç birlikteliği yakalandı. Artık ayrımız gayrımız olmadan Alanya’yı marka şehir olma yolunda hizmetlerimizi sunacağız. Kazanan Alanya, kazanan Mahmutlar olacaktır. Tüm Alanya halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İşi ehline bırakmak için, yatırımların devamı için, ülkemizin bekası ve istikrarı için Cumhur İttifakı’nı zaferle taçlandıracağız. ‘Antalya’da Türel, Alanya’da Yücel’ diyoruz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Seçim ofisimizin Alanya’mıza hayırlı olmasını dilerim. Kendimi önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ANTALYA’DA TÜREL, ALANYA’DA YÜCEL’

Yücel’in ardından söz alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan yapmış olduğu konuşmasında “Yiğit ve mert olduğunu bilirdik de 15 Temmuz gecesi bir kez daha gördük. Sayın Süleyman Soylu. Torosların asil evladı Adem Murat Yücel’e 5 yıl daha bu görevi vermeye hazır mıyız? Biz diyoruz ki ‘Antalya’da Menderes Türel, Alanya’da Adem Murat Yücel’. Cumhur İttifakı 31 Mart akşamında Alanya’da ve Antalya’da taçlandıracak mısınız? Eminim ki Cumhur İttifakı bir tarih yazacak. Hepiniz sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

‘İTTİFAKIMIZI ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ’

Başkan’ın ardından halka seslenen Ak Parti Antalya Milletvekil Çelik “31 Mart seçimleri güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturan çalışmalarımız için bir dönüm noktası olacaktır. Memleket sevdalısı adaylarımız var. Bunlardan biri de milletimizin gönlüne dokunmuş olan Adem Murat Yücel’dir. Sonuna kadar kendisiyle birlikteyiz. Vizyon projeleriyle Antalya’yı hak ettiği hizmetlerle buluşturan Menderes Türel’dir. Alanya’da Yücel’i Antalya’da Türel’i destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın zaferini yine hep birlikte kutlayacağız. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu vatandaşların coşkulu sloganlarıyla birlikte halka seslendi. Bakan Soylu “Akşamın bu saatinde bizi şereflendirdiğiniz için şükranlarımı sunuyor, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız ‘Sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi ilet’ dedi. Sizlere selam getirdim. Öncelikle hakkınızı helal edin. Geciktiğimiz için mahçup ve üzgünüm. Hakkınızı hukukunuzu helal edin. Alanyalılar Adem Murat Yücel’i seviyor musunuz? Sizden Allah razı olsun. İçimi dökmeye geldim size. Heyecanımızı paylaşmaya geldim. Bir evlat sıkıldığında anasının sinesine başını dayar ya, iyi bir şey gördüğünde anasına anlatır ya, biz de hem içimizi dökmeye hem de heyecanımızı, parlayan geleceğimizi sizinle paylaşmaya geldik. Bu muhteşem kalabalıkla bize güç ve şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Biz dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda bizim güçlü olmamızı istemeyen o kadar çok insan var ki. Bize burada sıkıntı çektirenler var. Yarına umutla bakmamızı engellemek isteyenler var. Ekonomi operasyonlarıyla Türkiye’yi dar bir boğaza itmek isteyenler var. Bizi hep birbirimize düşürmek istediler. On yıllardan beri hiçbir arada olmamızı istemediler. Terörle terbiye etmeye çalıştılar. Kıymetli hemşerilerim kutsallarımızı ve değerlerimizi bize yasaklayarak terbiye etmeye çalıştılar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye istemiyorlar. Bu güçlü coğrafyayı elimizden alabilmek için her türlü kumpası ortaya koydular. Şu kardeşinizi sadece bir bakan olarak dinlemeyin. Yarım saat sonra yaşayıp yaşayamayacağımızı bilmiyoruz. Bizden öncede varlardı. Bizden sonra da bakanlık koltuğuna oturanlar olacak. Lakin bu memleketten sadece bir tane var. Başka yok. Türkiye büyük yürüyüşüne daha yeni başladı. Önümüzdeki 5 yıl herkesin yarınlarını görebileceği bir Türkiye için bir fırsat yakaladık. 1 Nisan’da bir zafiyete uğrarsak huzurumuzu kaybederiz. Antalya’da turist sayıları yüzde yüzlük bir artış gösterdi. İnsanlar huzura geliyor. Bu huzuru kaybetmeyelim. Türkiye bu huzurla birlikte güç kazanacak. Bizim boynumuzu Kandil’in önünde bükük bırakmazsınız değil mi Alanya? Bize güç verin. Kuvvet verin. Bunlara yüz vermeyin” şeklinde konuştu.

‘BEN DE ADEM BAŞKANIN EMRİNDEYİM’

Bakan Soylu konuşmasının devamında Adem Murat Yücel’e “Adem baba” diye seslenerek destek istedi ve “Bu ittifak sadece bugün için kurulmuş değil. Türkiye’yi uçuruma götürmek isteyenlere karşı kurulmuş bir ittifak olduğunu nesillerimiz görecekler. Adem Murat Yücel’i seviyor musunuz? Adem Murat Yücel 5 yıl boyunca çok çalıştı. Geçmişten bu yana tanıdığım, samimiyetine, gayretine, hizmetine inandığım bir başkan. Bu süre içerisinde su kaynatmadı. Büyüğü ile büyük, küçüğü ile küçük oldu. Alanya’yı bir adım daha ileri götürebilmek için büyük bir gayret ortaya koydu. Allah hepimize isabetli karar almayı nasip etsin. Bu güzel adama güçlü bir destek vererek Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı olmasına destek veriyor musunuz? Bugün gecikmeseydik aramızda olacaktı. Menderes başkanımız kalender bir adamdır. Düzgün, dürüst ve çalışkan bir adamdır. Aşkı da, işi de Antalya’dır. İşini yaptırabilme kabiliyetine sahip bir adamdır. Adem başkanla beraber Menderes başkana da güçlü bir destek vermeye hazır mısınız? O zaman size söz veriyorum. Ben de Adem başkanın emrindeyim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 20:33