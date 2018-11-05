Yücel’e kasımpatılı sürpriz

Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Başkan Yücel’e Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan kasımpatılarla ziyaret gerçekleştirdi

Yücel’e kasımpatılı sürpriz
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah saatlerinde Alanyalı turizmcilerle Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’ndaki The Rabbit Cafe'de buluşan Başkan Yücel, turizm sektörünün sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Şehir genelindeki acente temsilcileriyle 2018 Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Yücel, “Verimli geçen turizm sezonunun ardından üzerine koyarak gelecek sezona hazırlanma hedefi belirlediğimiz istişare toplantısına katılan tüm acente temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Öte yandan Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Başkan Yücel’i makamında ziyaret etti. Müdür Avcı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan kasımpatılarla ziyareti Başkan Yücel’i duygulandırdı.

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