PROGRAMIN dinleyicilerine Alanya’yı anlatan Başkan Yücel, “Programda sözünü verdiğim tatile hak kazanan şanslı çiftlere şimdiden iyi tatiller dilerim” dedi. Dün geldiği Alanya’da ayağının tozuyla halkın arasına karışan Başkan Yücel, münazara çalışmaları için uygulamalı eğitimi savunan ve proje olarak temizliği konu edinen Alanya Lisesi'nin son sınıf öğrencileriyle sahil temizliği yaptı. Başkan Yücel, “Bu duyarlı davranışa imza atan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” mesajı verdi.
Yücel’den sahil temizliği
Dünyanın en büyük 4., Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen ve dün kapılarını 23. kez açan İstanbul EMITT Fuarı için İstanbul’a giderek Alanya tanıtımı yapan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Radyo D’nin sevilen sunucusu Sarı Şeker Sema'nın ve Polat Labar'ın konuğu oldu