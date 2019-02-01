Yücel’den sahil temizliği

Dünyanın en büyük 4., Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen ve dün kapılarını 23. kez açan İstanbul EMITT Fuarı için İstanbul’a giderek Alanya tanıtımı yapan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Radyo D’nin sevilen sunucusu Sarı Şeker Sema'nın ve Polat Labar'ın konuğu oldu