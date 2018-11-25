Yücel’den Osmanlı tuğralı tablo

ANTALYA’NIN Belek bölgesindeki bir otelde partisinin il ve belediye başkanları ile yerel seçim öncesi istişare toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi karşılayanlar arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de vardı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte Bahçeli’yi karşılayan Başkan Yücel, il ve belediye başkanları toplantısının Türkiye ve MHP adına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Açılışını Bahçeli’nin yaptığı MHP İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışına da katılan Başkan Yücel, ”Bu güzel yapıda emeği geçen başta İl Başkanımız Mustafa Aksoy olmak üzere herkesi tebrik eder, parti binamızın bölgemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Toplantının yapıldığı otelde Bahçeli işe baş başa istişare yapma fırsatı da bulan Başkan Yücel, Bahçeli’ye, üzerinde Osmanlı tuğrası ve Türk bayrağı motifi bulunan bakır işlemeli bir tablo hediye etti.

