Yücel'den flaş açıklama! ‘Tahsilatın ancak yüzde 40’ı gerçekleşti’

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra ikinci dönemde görevdeki 1 ayı geride bırakan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in günde yaklaşık bin kişiyle görüştüğü ortaya çıktı

Yücel'den flaş açıklama! ‘Tahsilatın ancak yüzde 40’ı gerçekleşti’
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Haber: Alper KUTAY

BİR taraftan ziyaretçilerini ağırlayıp halen tebrikleri kabul eden, diğer yandan birimlerin çalışmalarını takip eden Başkan Yücel, çalışma zamanını ikiye böldüğünü söyledi. Sabahtan öğleye kadar arazi ve proje çalışmaları ile ilgilenip öğleden sonra geç saatlere kadar ziyaretçilerini ağırlayan Başkan Yücel, çok yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini ifade etti. Başkan Yücel, “Sabahtan belediye dışındaki çalışmaları takip ediyorum. Öğleden sonra da ziyaretçileri kabul ediyorum. Her talebe geri dönmeye çalışıyoruz. Günde, sahada ve belediye binasında toplam bin kişiyle görüşüyorum” dedi. Seçim kitapçığında yer alan her sözün bir karşılığı olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Projelerimiz hazır. En büyük sıkıntıyı tahsilatta yaşıyoruz. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılardan ötürü borcunu bile ödeyemedi. Büyük ölçüde tahsilat yapamadık. Yapılandırmadan yararlananların yüzde 60’ı ödeme yapamadı. Bugüne dek sadece yüzde 40 oranında tahsilat yapabildik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 14:23
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