Yücel'den Çıplaklı çıkarması

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Adem Murat Yücel dün sabah Cumhur İttifakı’nın kadın meclis üyesi adaylarıyla kahvaltıda buluştu. Eşsiz Alanya manzarası ve güneşli havanın tadını keyifli bir kahvaltıda çıkaran Cumhur İttifakı’nın kadın meclis üyesi adayları ve Başkan Yücel, daha sonra gündemle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Hoş sohbet eşliğinde geçen programın ardından Başkan Yücel, eşi Yıldız Yücel ve Cumhur İttifakı’nın kadın meclis üyesi adayları hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Başkan Yücel, her hafta farklı mahallelerde düzenlediği toplantı programına kaldığı yerden devam ediyor. Alanya’da her mahalleye giderek vatandaşın şikayet ve isteklerini dinleyen Başkan Yücel, Çıplaklı Düğün Salonu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

‘ÇIPLAKLI’YA SPOR MERKEZİ YAPACAĞIZ’

Yüzlerce vatandaşın karşıladığı Başkan Yücel’e eşi Yıldız Yücel de eşlik etti. Çıplaklı Mahallesi’ne yapacağı hizmetlerden bahseden Başkan Yücel “Kasapoğlu Kereste karşısına yeni bir spor tesisi kazandırıyoruz. Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. 10 dönümlük alana yapacağımız bu tesiste resmi spor müsabakalarının yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz her türlü sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekler” dedi. Çıplaklı Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, “Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi. 1 ay içerisinde yeni kavşak düzenlenmesi ve yol açılması gerçekleştirilecek. Seçimden önce başlanan 18 uygulaması tamamlandı. Tapular teslim edildi. Okulun doğu tarafında bulunan suyun gözü diye tabir edilen alandaki vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemini çözmek için plan tadilatı yapıldı. 18. Madde uygulamasına başlandı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 17:24