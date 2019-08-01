Yücel’den Büğlü Baba Türbesi’nde ‘İl’ duası

Konya'nın Alanya ile sınırı olan ilçelerini ziyaretlerine dün de devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve Sarıveliler MHP İlçe Başkanı Kasım Tunç’u makamlarında ziyaret etti

Yücel’den Büğlü Baba Türbesi’nde ‘İl’ duası
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Alper Kutay

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Yücel, kısa bir şehir turunun ardından Sarıveliler’den dünyanın dört bir yanına tekstil ihracatı yapan firmaların imalathanelerini gezdi. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Yücel, Göktepe’nin sembollerinden birisi haline gelen Büğlü Baba Türbesi’nde dua etti, türbenin bahçesindeki şifalı çamurdan faydalanma fırsatı buldu. Başkan Yücel’in türbede Alanya’nın il olması için dua ettiği tahmin ediliyor. Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Ermenek MHP İlçe Başkanı Ali Demir ve Ermenek Ak Parti İlçe Başkanı Aytekin Aydın’ı da makamlarında ziyaret eden Başkan Yücel, “Tüm başkanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.
 

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