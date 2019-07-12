Yücel’den birincilere tebrik

Alper KUTAY

ORTAÖĞRETİM eğitimini tamamlayıp liseye geçiş yapacak olan milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları geçen hafta açıklandı. Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'ndan Neval Sadullahoğlu ve Alanya Şükrü Mülazimoğlu Ortaokulu’ndan Osman Bulanık, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldular. Geçen hafta Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu ziyaret eden başarılı öğrencilerin ikinci durağı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve öğrencileri velileri, Başkan Yücel’i ziyaret etti. Başkan Yücel, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Liseye Geçiş Sınavı'nda 500 tam puan alarak 1. olan, başarılarıyla hem ailelerinin hem de Alanya'mızın göğsünü kabartan çocuklarımız, Osman Bulanık ve Neval Sadullahoğlu aileleri ve öğretmenleri ile birlikte ziyaretime geldi. Evlatlarımızı yürekten kutluyor, başarılarla dolu bir ömür diliyorum” dedi.