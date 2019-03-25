Yücel’den binlerce Alanyalıya teşekkür

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz Cumartesi günü 30 bine yakın vatandaşla gerçekleştirilen seçim yürüyüşü ve mitingine katılan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yücel; Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı yürüyüş ve mitingde Alanya’nın geleceğine yürüdüğünü söyledi.

‘ALANYA İLE BERABER BÜYÜDÜM’

Başkan Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşerilerim. Öncelikle bana dünyanın en güzel kentinde, en güzel insanları arasında doğma nimetini bahşettiği için yüce Rabbime şükürlerimi sunuyorum. Alanya’da doğmuş, eline ekmeğini Alanya’da almış ve Alanya’yla beraber büyümüş bir kardeşiniz olarak beni ben yapan her şeyi kentimizden öğrendim. Alanya’mız; anlayışlı, misafirperver ve yaşam Dolu bir kenttir. Başkanınız olarak ben de öyle olmaya gayret ettim. Alanya; akıllı, marifetli ve yetkindir. ‘Ben de öyle olmalıyım’ dedim. Adaletli, merhametli, yardımsever, aydın, mutlu, yenilikçi bir kentin, aynı özelliklere sahip başkanı olmayı kendime başlıca düstur edindim.

‘BİRBİRİNDEN İDDİALI PROJELERİMİZ VAR’

Birlikte geçirdiğimiz beş yılda; eğitimden sağlığa, altyapıdan turizme, temizlikten sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda değerli ekibimle beraber Alanya’nın bu sıfatlarına yakışan hizmetleri hayata geçirmeye özen gösterdim. Çok şükür, Alanya’nın bugün ulaşmış olduğu gelişim seviyesine hepimiz kendi gözlerimizle şahit oluyoruz. Yeni dönemde de ilkemiz, bugüne kadar olduğu gibi kentimizi eşsiz kılan değerlerimize bağlılık olacak. Birbirinden iddialı projelerimizle; Alanya’yı Türkiye’de ve dünyada başardıklarıyla konuşulan, yükselen ve yenilenen bir kent haline birlikte getireceğiz.”

