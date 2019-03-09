Yücel ve Sönmez bugün seçim ofisi açıyor

YEREL seçimlere 22 gün kala, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Adem Murat Yücel ile Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez, bugün seçimi ofisi açılışı yapacak. İlk açılışı saat 15.00’de Demirtaş’ta Başkan Yücel yapacak. Projesi çizimi ve imalatını Alanya Belediyesi’nin yaptığı Demirtaş Yenidamlar Köprüsü de bugün görkemli bir törenle seçim ofisi ile birlikte bölge halkının kullanımına açılacak. Başkan Yücel’in seçim ofisi açılışına Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adayları da katılacak.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI TAM KADRO

Meclis üyesi adayları Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de açılışlarda hazır bulunacak. Başkan Yücel’in köprü ve seçim ofisi açılışı Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den naklen verilecek.

SÖNMEZ’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞA DAVET

Günün ikinci seçim ofisi açılışını ise Millet İttifakı adayı Abdullah Sönmez yapacak. Çevreyolu üzeri, TESPO Alışveriş Mağazası karşısı, Sanayi Sitesi kavşağındaki seçim ofisi açılışına İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adayları; Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur, Alper Kan, Engin Alataş, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Karakulak, Pınar Vural, Adnan Akay, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı, Abdullah Göktaş, İbrahim Aksu, Tuğba Arslan, Suat Tutar, Hayri Arslan, Ümit Kale, Mehmet Avcı, Abdullah Akkuş, Cengiz Irmak, Malik Ünal, Ömer Kütük, Eşref Sevimler, Ömer Yalçın, Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ve Garip Kodal da katılacak. Sönmez’in seçim ofisi açılışı da Dim TV’de canlı olarak ekrana gelecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 22:56