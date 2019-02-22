Yücel ve Sipahioğlu seçimi konuştu

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Ak Partili Meclis Üyesi Mehmet Şenli, İyi Parti Meclis Üyesi Adayı Alptuğ Bildirici ve Alanya’nın tanınmış simalarının hazır bulunduğu kahvaltıda gündem yerel seçimler oldu. Başkan Yücel dün akşam da eşi Yıldız Yücel’le birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 30. Yıl kutlama programına katıldı.

BU AKŞAM ÇIPLAKLI’DA HALKLA BULUŞACAK

Doğanay Otel'de yapılan etkinlikte ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan’a teşekkür eden Başkan Yücel, bu sabah da Oba Mahallesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaş ve esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Oba Mahallesi esnafının bölge adına talep ve önerilerini dinledik. Esnaf arkadaşlarıma misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, işlerinde bereketli kazançlar diliyorum” dedi. Başkan Yücel’in bu akşam da Çıplaklı Belediye Düğün Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak toplantıda halkla buluşacağı bildirildi.