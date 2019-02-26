Yücel projeleriyle sahaya iniyor

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran sürecinde kurup 31 Mart Yerel Seçimleri’nde devam ettirme kararı aldığı Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, 2019-2024 yılları arasını kapsayan dev projeleriyle halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak proje tanıtım toplantısına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra vatandaşlar da katılacak.

YENİ MECLİS KADROSU TANITILACAK

Belediye meclis üyesi adayları; Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan, kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de bu toplantıda kamuoyuna tanıtılacak.

FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ DÜN TAMAMLANDI

Başkan Yücel burada hem 2014-2019 yılları arası hayata geçirdiği projeleri anlatacak, hem de önümüzdeki dönem yapılacak yeni projelerini tanıtacak. Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak. Dün Alanya Kültür Merkezi’nde yeni meclis kadrosuyla broşür ve afişler için fotoğraf çekimleri yapan Başkan Yücel’in proje görsellerini paylaşacağı tanıtım toplantısından sonra tam anlamıyla birlikte sahaya inmesi bekleniyor.