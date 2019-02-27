Yücel projeleriyle konuşacak

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran sürecinde kurup 31 Mart Yerel Seçimleri’nde devam ettirme kararı aldığı Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, 2019-2024 yılları arasını kapsayan dev projeleriyle halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak proje tanıtım toplantısına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra vatandaşlar da katılacak. Başkan Yücel burada hem 2014-2019 yılları arası hayata geçirdiği projeleri anlatacak, hem de önümüzdeki dönem yapılacak yeni projelerini tanıtacak. Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.



Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 22:42