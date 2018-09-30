Yücel: ‘Ortamlara ailenizle katılın'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nde (MHP) yerel seçimler öncesi belediye başkanı adaylarına tavsiye kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkta adaylara çeşitli tavsiyeler verilirken, beyaz veya açık renk gömlek giymeleri, tıraş olmaları ve gülümsemeleri istendi. MHP’nin yerel seçimlerde Ak Parti’yle ittifak ve af konularını görüşmek üzere düzenlediği iki günlük kampı Kızılcahamam’da yapıldı. Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ak Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten Sadir Durmaz "yerelde ittifak", Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "af teklifi", Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da “ekonomi” sunumu yaptı.

‘HÜKÜMETİ SERTÇE ELEŞTİRMEYİN’

Belediye başkan adaylarına yönelik hazırlanan ‘2019 Yerel Seçimleri Aday El Kitapçığı’nda yer alan imaj taktikleri ise özetle şöyleydi: “Gülümseyin, insanlarla iletişim kurmanın en ucuz, en içten, en olumlu yoludur. Herkesle mutlaka tokalaşın. Cenazelere taziyeye gitmekle kalmayın, doğum ve evlilikleri de kutlayın. Çevreye zarar verecek malzeme kullanmayın. Ailenizle katılabileceğiniz toplantılar tertip edin. Sizin iyi bir eş, müşfik bir ebeveyn olduğunuz görülsün. Uzun konvoylara dönüşen gösteriler, bilinenin aksine seçmeni rahatsız eder. İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. ‘Yerel politikalarda’ yerin, ölçüyü kaçırmayın. Beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Tıraşsız halkın önüne çıkmayın.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 20:16